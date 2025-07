Σε μία πολύ σημαντική κίνηση φαίνεται πως θα προχωρήσουν οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι θα αποκτήσουν τον Άντονι Κόουλ που έφυγε με buy out από τους Γκρίζλις.

Έναν παίκτη για τη θέση του πόιντ γκαρντ έψαχναν οι Μιλγουόκι Μπακς και φαίνεται πως ο εκλεκτός τους είναι ο Κόουλ Άντονι (25 ετών, 1.88μ.), σε μία κίνηση με μεγάλο potential. Ο Αμερικανός γκαρντ μετά από θητεία πέντε ετών στο Ορλάντο και τους Μάτζικ, θα φορέσει τελικά τη φανέλα των Μπακς, όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια.

Ο Κόουλ Άντονι βρέθηκε στους Γκρίζλις, ως μέρος του trade που έστειλε τον Ντέσμοντ Μπέιν στους Μάτζικ. Ωστόσο βρήκε τρόπο να εξαγοράσει το συμβόλαιό του και μετά το buy out αναμένεται να οριστικοποιηθεί το deal με τους Μπακς.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο 25χρονος μέτρησε 67 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο Ορλάντο, έχοντας 9.4 πόντους, 2.9 ασίστ και 3.0 ριμπάουντ μέσο όρο, μαζί με 0.7 κλεψίματα και 1.5 λάθη, αγωνιζόμενος για κάτι περισσότερο από 18 λεπτά στο παρκέ. Στα playoffs ο ρόλος του μειώθηκε, με 10.2 λεπτά μέσο όρο, 2.2 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ για πέντε παιχνίδια.

Cole Anthony has agreed to a contract buyout with the Memphis Grizzlies and plans to sign with the Milwaukee Bucks after he clears waivers, sources tell ESPN. Grizzlies finalized the buyout with Jeff Schwartz and Javon Phillips of Excel Sports for Anthony's new opportunity. pic.twitter.com/HnCsmxaqcz