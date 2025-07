Ο Έρικ Ρέινολντς πήρε στην κατοχή του τη μπάλα και σημείωσε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα των Θάντερ... στο λάθος όμως καλάθι.

Η δράση στο summer league του NBA έχει αρχίσει, με τις ομάδες να δείχνουν τα πρώτα τους δείγματα και τους παίκτες να προσπαθούν να αποδείξουν τι αξίζουν. Ο Έρικ Ρέινολντς είναι ένας από αυτούς.

Ο rookie των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και σημείωσε μάλιστα τους πρώτους πόντους αλλά... για τους Μπρούκλιν Νετς! Σχεδόν τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο 22χρονος γκαρντ πήρε τη μπάλα μετά από τζάμπολ και έχοντας μπερδευτεί, σημείωσε αυτοκαλάθι.

Την ώρα της μετάδοσης μάλιστα, ο προπονητής των Νετς βρισκόταν στον αέρα, μιλώντας στην τηλεόραση!

Look away Thunder fans 😭



Erik Reynolds II just scored on the wrong basket giving 2 points to the Nets 😅 pic.twitter.com/Z5NFiCfBkm