Ο Κούπερ Φλαγκ σημείωσε με εντυπωσιακό τρόπο τους πρώτους του πόντους στο (ανεπίσημο) ντεμπούτο του με τους Ντάλας Μάβερικς.

Μπορεί η regular season να αργεί ακόμα, ωστόσο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το summer league δείχνει μερικά από τα πρώτα δείγματα των ομάδων του NBA, με τον Κούπερ Φλαγκ μάλιστα να πραγματοποιεί τον πρώτο του αγώνα με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς.

Ο 18χρονος φόργουορντ και νούμερο ένα επιλογή στο φετινό draft, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς έχοντας 10 πόντους με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31:43 λεπτά εντός παρκέ.

Ο ίδιος μάλιστα, πρόσφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά highlights της βραδιάς, έχοντας καρφώσει εντυπωσιακά ώστε να βάλει τους πρώτους του πόντους με την ομάδα από το Τέξας.

Για την ιστορία, οι Μάβερικς επικράτησαν οριακά με 87-85.

COOPER FLAGG'S FIRST BUCKET IN A MAVS UNIFORM IS A BIG-TIME SLAM ‼️#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/h7Ta564bS8