Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελούν δύο περιπτώσεις με αρκετά κοινά, αλλά και με σημαντικές διαφορές, οι οποίες αξίζουν της προσοχής μας!

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, με την περίπτωσή του να θυμίζει σε μεγάλο βαθμό εκείνη του Σάσα Βεζένκοβ, όταν εκείνος είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι. Είναι όμως;

Ο Σάσα Βεζένκοβ πράγματι είχε κλείσει τα αυτιά του σε οτιδήποτε άλλο πέραν της επιστροφής του στον Ολυμπιακό από τις αρχές Ιουλίου του 2024, με τον Βούλγαρο σταρ να έχει στο μυαλό του μόνο την επιστροφή στον Πειραιά. Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, αυτό ήταν κάτι που μπόρεσε να γίνει γιατί και οι Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι τον είχαν κάνει δικό τους μέσω ανταλλαγής, δεν είχαν μεγάλο πρόβλημα με αυτό.

«Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε καταφέρει να φύγει από το NBA το περασμένο καλοκαίρι επειδή το Τορόντο ήταν εντάξει με το να αφήσει τον πρώην MVP της Euroleague να βγει από το συμβόλαιό του, αφού τον είχαν αποκτήσει από το Σακραμέντο. Αν οι Νάγκετς αποφασίσουν να μην αλλάξουν στάση, ο Βαλαντσιούνας δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει την άδεια από την FIBA για να παίξει στην Ελλάδα», αναφέρει ο Μαρκ Στέιν.

Sasha Vezenkov was able to leave the NBA last summer because Toronto was good with letting the former EuroLeague MVP out of his contract after acquiring him from Sacramento.



If the Nuggets opt to hold firm, Valančiūnas would be unable to secure FIBA clearance to play in Greece. https://t.co/gcUVSHUQ4v