Ο Μο Βάγκνερ και οι Ορλάντο Μάτζικ θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για ακόμα έναν χρόνο με απολαβές 5 εκατομμύρια δολάρια.

Την περσινή σεζόν στο NBA μέτρησε 12.9 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στην καριέρα του ο Γερμανός ψηλός έχει αγωνιστεί σε Άλμπα Βερολίνου, Λος Άντζελες Λέικερς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Μπόστον Σέλτικς.

Free agent forward/center Moe Wagner has agreed to a one-year, $5 million deal to return to the Orlando Magic, sources tell ESPN. Wagner's agent, Jason Glushon, reached the new contract with Magic executives on Friday. pic.twitter.com/YInqnHBFef