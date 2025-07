ΛεΜπρόν για Ζότα: «Προσεύχομαι για τους αγαπημένους του»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό του Ντιέγκο Ζότα.

Παγκόσμιο σοκ έχει προκληθεί από το θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του Αντρέ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος κατέχει μετοχές στη Λίβερπουλ, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Πορτογάλου.

«Προσεύχομαι για τους αγαπημένους του αυτή τη στιγμή. Μακάρι να σας οδηγεί και να σας προστατεύει! YNWA Jota!», ανέβασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA