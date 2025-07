Ο Μάικ Μπράουν επιστρέφει στους πάγκους μετά την απόλυσή του από τους Κινγκς τον περασμένο Δεκέμβριο, αναλαμβάνοντας τους Νικς ως αντικαταστάτης του Τομ Θίμποντο.

Ο αποκλεισμός των Νικς στους Τελικούς της Ανατολής, με 4-2 από τους Ιντιάνα Πέισερς, προκάλεσε την απόλυση του Τομ Θίμποντο από την τεχνική ηγεσία των Νεοϋορκέζων που ήρθαν σε συμφωνία με τον Μάικ Μπράουν.

Ο Μπράουν επιστρέφει στους πάγκους μετά τη θητεία του στους Σακραμέντο Κινγκς, κουβαλώντας τον τίτλο του Προπονητή της Χρονιάς στο ΝΒΑ το 2009 και το 2023.

Επίσης, έχει πανηγυρίσει τέσσερα πρωταθλήματα ως ασίσταντ κόουτς με τους Σπερς (2003) και τους Γουόριορς (2017, '18, '22), ως άμεσος συνεργάτης του Γκρεγκ Πόποβιτς και του Στιβ Κερ.

Έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητής στους Γουίζαρντς, τους Σπερς, τους Πέισερς και τους Γουόριορς ενώ υπήρξε χεντ κόουτς στους Καβαλίερς, τους Λέικερς και τους Κινγκς. Τον περασμένο Δεκέμβριο απολύθηκε από το Σακραμέντο έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα στη regular season (13-18).

