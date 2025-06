Αρτέστ για Κόμπι: «Δούλευε πιο σκληρά από όλους, ήταν γυμναστήριο στις 05:30 τα ξημερώματα» (vid)

Ο Ρον Αρτέστ υποκλίθηκε στον Κόμπι και τον τρόπο που δούλευε όταν ήταν παρέα στους Λέικερς.

O σπουδαίος, αξεπέραστος, θρυλικός Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του τον Γενάρη του 2020 σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, όμως ο κόσμος που αγαπά το μπάσκετ δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν ποτέ. Πάντα θα είναι στις καρδιές όλων των μπασκετόφιλων και όχι μόνο.

Ο τρόπος που αφοσιώθηκε στο άθλημα και τα όσα πρόσφερε στις νέες γενιές θα πρέπει να... διδάσκονται σε σεμινάρια. Ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν ποτέ στο ΝΒΑ και άφησαν την... σφραγίδα τους στο άθλημα.

Ο Black Mamba έχει πανηγυρίσει πέντε φορές το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους αγαπημένους του Λέικερς. Kαι σε ένα από αυτά, το 2010 ήταν συμπαίκτης με τον Ρον Αρτέστ, ο οποίος μάλιστα είχε βάλει μεγάλο τρίποντο στο Game 7 κόντρα στους Σέλτικ.

Ο Αρτέστ φιλοξενήθηκε στο GilsArena Show και στάθηκε στο work ethic του Black Mamba, κάνοντας την... υπόκλιση του. «Όταν έπαιξα μαζί του, ήταν απίθανα. Νόμιζα πως εγώ ήμουν εκείνος που δούλευε πιο σκληρά από τον καθένα. Όταν είχα τον Κόμπι τη σεζόν 2009/10, ήμουν σαν λέω "ουάου". Ήταν στο γυμναστήριο στις 05:30 τα ξημερώματα».

"When I played with him, it was incredible... I thought I was the hardest worker... When I got with Kobe in 2009/2010, I was like wow. He would be in the gym at 5:30 am."



