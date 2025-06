Νέο διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Φρεντ ΒανΒλίτ με τους Χιούστον Ρόκετς.

O Φρεντ ΒανΒλίτ σκοπεύει να υπογράψει διετές συμβόλαιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να παραμείνει στους Χιούστον Ρόκετς, όπως έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Οι Ρόκετς έκαναν opt out από την option αγοράς του παίκτη ύψους 44,9 εκατομμυρίων δολαρίων και υπέγραψαν νέο συμβόλαιο έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται πως θα υπάρχει player-option για τη σεζόν 2026-27.

VanVleet played a key role on the No. 2-seed Rockets last season. He ranked seventh in assist-to-turnover ratio, per ESPN Research, and has averaged 35 minutes in each of the last six seasons. https://t.co/zWvLM9MgMw