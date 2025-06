Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στο NBA, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, οι Πέλικανς ολοκλήρωσαν μία μεγάλη ανταλλαγή με τους Γουίζαρντς στέλνοντας τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ στην Ουάσινγκτον για να πάρουν τον Τζόρνταν Πουλ.

Σε μία σημαντική κίνηση στην offseason προχωρησαν οι Νιου Όρλεαν Πέλικανς και οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, καθώς συμφώνησαν σε μια πολυσύνθετη ανταλλαγή που αλλάζει τα δεδομένα και για τις δύο ομάδες με στόχο την ανανέωση και τον επαναπροσδιορισμό της αγωνιστικής πορείας τους.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Πέλικανς παραχώρησαν τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, τον Κέλι Ολίνικ και ένα μελλοντικό pick δεύτερουτ γύρου στο ντραφτ, στους Γουίζαρντς. Σε αντάλλαγμα, η ομάδα της Νέας Ορλεάνης απόκτησε τον Τζόρνταν Πουλ, τον Σαντίκ Μπέι, καθώς και το νούμερο 40 του φετινού ντραφτ.

The New Orleans Pelicans are trading CJ McCollum, Kelly Olynyk and a future second-round pick to the Washington Wizards for Jordan Poole, Saddiq Bey and the No. 40 pick, sources tell ESPN.