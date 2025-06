Η Μινεσότα θέλει να μπει στις διαπραγματεύσεις με τον Κέβιν Ντουράντ μόνο με τους δικούς της όρους.

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ, αφού υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που τον θέλουν εκτός Φοίνιξ Σανς. Το όνομα του έχει συνδεθεί με Ράπτορς, Σπερς, Χιτ, οι Ρόκετς και Τίμπεργουλβς, ενώ ο έγκυρος Σαμς Σαράνια τόνισε πως Ρόκετς και Χιτ είναι οι επικρατέστεροι προορισμοί.

Και τώρα έρχεται ο Sam Amick να αναφέρει πως οι Τίμπεργουλβς δεν θα βάλουν πολλά στο.. τραπέζι για τον KD, εκτός και αν ο Ντουράντ τους δείξει πως θέλει να έρθει. «Η Μινεσότα δεν θα παίξει... μπάλα εκτός και πάρουν το... σινιάλο από τον Ντουράντ», τόνισε.

Ο Ντουράντ θέλει σαν... τρελός το τρίτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού το ψάχνει μετά το 2018 και μετά τα δύο συνεχόμενα με τους Γουόριορς. Στα 36 του χρόνια δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες.

The Timberwolves are not really going to put much on the table in Kevin Durant trade talks unless Durant wants to come, per @sam_amick



“Minnesota is not gonna play ball until they get signal Kevin wants to play there.”



(Via The Athletic NBA Daily / h/t @GormanChristoph ) pic.twitter.com/8wuwTYBP7v