Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σε πεσμένο Χόλμγκρεν: «Σε χρειαζόμαστε, σήκω πάνω» (vid)

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι πάντα εκεί, δίπλα στους συμπαίκτες του παλεύοντας να τους δώσει δύναμη.

Οι Θάντερ κατάφεραν να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για τον τίτλο. Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το Game 4 σπάζοντας την έδρα της Ιντιάνα. Η ομάδα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επικράτησε με 111-104 και έτσι έκανε το 2-2 στη σειρά, έχοντας πλέον το Game 5 στο σπίτι της και θέλει να πάρει προβάδισμα.

Ο SGA προσπαθεί να παρακινήσει τους συμπαίκτες του με κάθε τρόπο και το έδειξε στον τέταρτο τελικό.Ο Χόλμγκρεν έδειξε να χτυπάει μετά από πτώση στο παρκέ. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ βρέθηκε από πάνω του αμέσως και του είπε: «Σε χρειαζόμαστε, σήκω πάνω», ενώ λίγο αργότερα τον ρώτησε αν είναι όλα καλά.

Ο σταρ των Θάντερ θέλει να συνδυάσει το βραβείο του MVP του ΝΒΑ που πήρε στα χέρια του με το πρωτάθλημα και φυσικά το MVP των τελικών. Χρειάζεται άλλες δύο νίκες για να φτάσει στη Γη της Επαγγελίας.

“We need you. Get up.”



- Shai to Chet Holmgren. ✊



