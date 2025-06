Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, άλλαξε λουκ και δείπνησε μαζί με μοναχούς Σαολίν στην Κίνα!

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα «Hot prospects» της τωρινής εποχής του NBA και παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να χάσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της φετινής σεζόν, οι Σαν Αντόνιο Σπερς φαίνεται πως αναμένουν να επιστρέψει στη δράση πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο ίδιος ωστόσο, όπως φαίνεται και μέσα από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Κίνα. Εκεί, έχοντας αλλάξει το λουκ του αφού ξύρισε το μαλλιά του, είχε την ευκαιρία να συναναστραφεί με μοναχούς Σαολίν.

Ο 21χρονος Γάλλος σταρ μάλιστα, φορώντας την παραδοσιακή ρόμπα των μοναχών κάθισε και γευμάτισε μαζί τους.

Wemby shaved his head at a Shaolin Temple



Safe to say he’s having quite the offseason 😂🔥



(via @SpursGDP, @SpursSixthMan) pic.twitter.com/RZQ0TvToeO