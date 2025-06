Αρνητικό ρεκόρ για το Game 1 των τελικών του ΝΒΑ μεταξύ Θάντερ και Πέισερς.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν σταματά τα νικητήρια καλάθια στα playoffs και το έκανε ξανά κόντρα στους Θάντερ. Εκεί με σουτ μέσης απόστασης εκτέλεσε τους αντιπάλους του και έδωσε προβάδισμα στη σειρά των τελικών στους Πέισερς για το 1-0.

Πάντως το συγκεκριμένο ματς έγραψε και ένα αρνητικό ρεκόρ που θα πρέπει να κινητοποιήσει τους ανθρώπους του ΝΒΑ. Ο πρώτος αγώνας των τελικών του NBA του 2025 μεταξύ Ιντιάνα και Οκλαχόμα Σίτι είχε μέσο όρο τηλεθέασης 4,7 και 8,91 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ABC, καθιστώντας τον ως εκείνον με τη χαμηλότερη τηλεθέαση από τότε που ξεκίνησε τις μετρήσεις η Nielsen το 1988 (εξαιρουμένων των ετών covid).

Ίσως και να φταίει το γεγονός πως στον τελικό δεν βρίσκονται μεγάλα brand names και ομάδες που έχουν πολλούς φιλάθλους στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο όπως οι Σέλτικς, οι Λέικερς και οι Γουόριορς.

