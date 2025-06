Δημοσίευμα του Καναδά συνδέει τους Ράπτορς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πριν λίγο καιρό Σαμς Σαράνια έγραψε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ανοιχτά τα χαρτιά του για το μέλλον και δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είναι ανοιχτός στο αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα παίξει κάπου αλλού.

Στην συνέχεια ο δημοσιογράφος Sam Amick τόνισε πως η διοίκηση των Μπακς θα το... κάνει πολύ δύσκολο σε όποια ομάδα θέλει να μπει συνομιλίες για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας πως ο GM Tζον Χορστ θα προσπαθήσει να... ματώσει τις ομάδες μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του σταρ του Μιλγουόκι.

Για να έρθει ο Νταγκ Σμιθ και να βάλει κι άλλη ομάδα στο τραπέζι. Σύμφωνα με τον Σμιθ λοιπόν και την Τoronto Star, υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον μεταξύ του Greek Freak και των Ράπτορς, παρόλο που είναι αποτελεί πολύ δύσκολη δοκιμασία να επέλθει οριστική συμφωνία. Μάλιστα τονίζει πως θα πρέπει να θυσιαστούν ορισμένοι εκ των Ντικ, Μπάρετ, Αγκμπάτζι, Γουόλτερ. Στο Τορόντο βρίσκονται οι Μπαρνς, Ίνγκραμ και Κουίκλι.

Φέτος ο Γιάννης μέτρησε 30.4 πόντους, 11.9 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ, ενώ σούταρε με 60.1% εντός παιδιάς.

