Καρμέλο Άντονι και Πολ Τζορτζ θεωρούν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει για πάντα στους Μιλγουόκι Μπακς, παρά τα όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα.

Η συζήτηση γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς έχει ανοίξει νωρίς. Όταν και έγινε γνωστό πως για πρώτη φορά σκέφτεται τόσο σοβαρά την περίπτωση να ζητήσει ανταλλαγή για να μετακομίσει από το Γουινσκόνσιν σε άλλες Πολιτείες.

Ωστόσο οι Πολ Τζορτζ και Καρμέλο Άντονι δεν έχουν πειστεί καθόλου πως κάτι τέτοιο θα γίνει πράξη. Το αντίθετο μάλιστα, με τον Τζορτζ να λέει στο podcast του πως το δέσιμο του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς θα μιλήσει στο φινάλε.

«Ο Γιάννης είναι μίας άλλης εποχής. Θεωρώ ότι θέλει να μείνει στους Μπακς όλη του την καριέρα» ανέφερε, με τον Μέλο να συμπληρώνει «δεν πάει πουθενά».

