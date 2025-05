Η συζήτηση για τις βολές του Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ συνεχίζεται, με τον ίδιο να απαντάει σε αυτό μετά το break των Θάντερ επί των Τίμπεργουλβς.

Οι Θάντερ μπορεί να γνώρισαν μία συντριπτική ήττα στο Game 3 της σειράς από τους Τίμπεργουλβς αλλά απάντησαν με break και πλέον έχουν τριπλή ευκαιρία, με τη σειρά στο 3-1, να πάρουν την πρόκριση στους τελικούς του NBA.

Οδηγός σε όλο αυτό, ποιος άλλος; Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος πέτυχε και μία 40άρα για να «σκοτώσει» τους Τίμπεργουλβς στο Game 4 της σειράς.

Ο Καναδός σούπερ σταρ αδιαφορεί για όσα λέγονται, όσον αφορά τις βολές που εκτελεί. Μία συζήτηση που άνοιξε και από τη σειρά απέναντι στους Νάγκετς, σε σύγκριση με τον Γιόκιτς, αλλά συνεχίζεται και με τους Τίμπεργουλβς.

«Δε με ενδιαφέρει, ποτέ δε με ενδιέφερε. Το είπα και στο παρελθόν. Έχω σουτάρει περισσότερες βολές σε μία σεζόν, από ό,τι στη φετινή» ανέφερε ο Γκίλτζιους Αλεξάντερ, που συνέχισε την αποστροφή των λόγων του. «Θεωρώ ότι έχουμε πάνω μας τα βλέμματα και για αυτό το προσέχει ο κόσμος και ενδιαφέρεται, αλλά το βλέπω ως κοπλιμέντο».

Για την ιστορία, ο Γκίλτζιους Αλεξάντερ ευστόχησε σε 12 από τις 14 βολές που εκτέλεσε στο Game 4 της σειράς, φτάνοντας τους 40 πόντους.

Shai Gilgeous-Alexander addresses the “Free-Throw Merchant” moniker:



“In terms of the label, I don’t care. Never cared. I’ve shot more free throws than I did this season. Because we’re on the top of people’s radar it’s a little more noticeable... kind of see it as a compliment” pic.twitter.com/0oCnjwcube