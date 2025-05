Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε μπάσκετ με μικρά παιδιά αλλά μάλλον θα πρέπει να το... μετάνιωσε.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA μπορεί να αποκλείστηκε από τη συνέχεια των playoffs ωστόσο δεν αποχωρίζεται τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Έστω και αν το κάνει προκειμένου να μοιραστεί χρόνο με μικρά παιδιά και να παίζει μπάσκετ μαζί του. Ίσως μετά από το πρόσφατο... πάθημα μάλλον θα αρχίσει να το σκέφτεται ξανά.

Συγκεκριμένα ένας πιτσιρικάς του... έσπασε τους αστραγάλους, έστειλε τον Αντετοκούνμπο μερικά μέτρα πιο μακριά και ευστόχησε σε τρίποντα!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

This kid had Giannis lost 😔 (via dsk_zay/TT) pic.twitter.com/DwUYv7TC2L