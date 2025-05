Προπονητής Μινεσότα για Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Ήμασταν πιο... καθαροί απέναντί του, δεν κάναμε φάουλ»

Ο Κρις Φιντς τοποθετήθηκε για τον τρόπο που μάρκαραν οι Τίμπεργουλβς τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στο Game 3.

Δεν είχαν πρόβλημα οι Τίμπεργουλβς να.... διαλύσουν τους Θάντερ και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για το 2-1 στη σειρά των τελικών Δύσης. Οι λύκοι επικράτησαν πολύ εύκολα με 143-101 των Θάντερ και κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς, κρατώντας τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στα χαμηλά και τους 14 με 4/13 σουτ.

Ο προπονητής των λύκων, Κρις Φιντς ρωτήθηκε για τον τρόπο που η ομάδα του επέλεξε να παίξει άμυνα πάνω στον Καναδό σταρ και έδωσε μια απάντηση που θα συζητηθεί. «Νομίζω πως ήμασταν πιο... καθαροί απέναντι του, δεν κάναμε φάουλ», ήταν τα λόγια του.

Να θυμίσουμε πως για τον MVP του ΝΒΑ έχει σηκωθεί... καπνός φέτος για την ευκολία με την οποία παίρνει φάουλ και πάει στη γραμμή των βολών, με αρκετό κόσμο να θεωρεί πως τα... κερδίζει περισσότερο παρά του τα κάνουν.

