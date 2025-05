Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Έκανε δώρο από ένα ρολόι Rolex σε όλους τους συμπαίκτες του

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε δώρο σε όλους τους συμπαίκτες του από ένα ρολόι Rolex.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο NBA για την περίοδο του 2024-25, κάνοντας τρομερά πράγματα στο παρκέ, ενώ διεκδικεί ακόμα το πρωτάθλημα.

Ο ηγέτης των Θάντερ, εμφανώς συγκινημένος αφιέρωσε το βραβείο στη γυναίκα του, Χέιλι Σάμερς. Τα λόγια του ήταν συγκινητικά δίχως αμφιβολία. Λόγια καρδιάς από τον Καναδό.

Kαι δεν έμεινε εκεί. Ο Καναδός έκανε δώρο από ένα ρολόι rolex σε όλους τους συμπαίκτες του για να τους ευχαριστήσει για την ατομική διάκριση. Το πιο φθηνό ρολόι της εταιρείας κοστίζει 5.000 δολάρια. Ανοιχτοχέρης σίγουρα!

Shai surprised the guys with some gifts on this special night 🥹🫶 pic.twitter.com/MrIsxjMwxy