Δακρυσμένος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ για τη γυναίκα του: «Μου έδειξες την αληθινή αγάπη, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι χωρίς εσένα» (vid)

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μίλησε με συγκινητικά λόγια για τη γυναίκα του μετά την ανάδειξη του σε MVP του ΝΒΑ.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο NBA για την περίοδο του 2024-25, κάνοντας τρομερά πράγματα στο παρκέ, ενώ διεκδικεί ακόμα το πρωτάθλημα. Ο σταρ των Θάντερ είναι ο δεύτερος Καναδός που πήρε το βραβείο του MVP, μετά τα δύο σερί του Στιβ Νας.

"I wouldn't be the man I am, I wouldn't be the player I am, I wouldn't be the father I am without you."



SGA gets emotional talking about his wife, Hailey Summers, and her impact on his life 🥹🫶



A beautiful moment for the #KiaMVP and his family. https://t.co/vWio57E6O5 pic.twitter.com/2yZetoe1jp