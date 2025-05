Ο Μάικ Μαλόουν μπορεί να ήταν προπονητής των Νάγκετς και του Γιόκιτς, ωστόσο επέλεξε τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ για MVP.

Έζησε με το Ντένβερ την κορυφαία διάκριση στην ιστορία της ομάδας, το πρωτάθλημα του 2023. Ο Μάικ Μαλόουν ήταν head coach τότε στους Νάγκετς και απόλαυσε την κάθε στιγμή στην πρωταθληματική σεζόν. Ωστόσο πλέον δεν ανήκει εκεί.

O Mάικ Μαλόουν έκανε το σχόλιο του για τον ΜVP της σεζόν στο ΝΒΑ και τη μάχη του Νίκολα Γιόκιτς με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επιλέγοντας τον σταρ της Οκλαχόμα. Δεν επέλεξε τον πρώην παίκτη του.

«MVP είναι ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Έδειξε για ποιο λόγο είναι ο ΜVP», ανέφερε. Ο SGA και οι Θάντερ απέκλεισαν τους Νάγκετς του Γιόκιτς στο Game 7, κάτι που μπορεί να κρίνει και το που θα καταλήξει το βραβείο. Ο Σάι άλλωστε ήταν εκπληκτικός ξανά, όπως και στο Game1 των τελικών Δύσης με Μινεσότα.

Mike Malone weighs in on the MVP convo after Game 1 👀



(via SportsCenter) pic.twitter.com/hPMRihwHnq