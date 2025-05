Οι βολές του Μίτσελ Ρόμπινσον έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σειράς των Νικς με τους Σέλτικς, για τα ημιτελικά των playoffs της Ανατολής.

Οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν από τη Νέα Υόρκη και έτσι κατάφεραν να πάρουν πίσω το ένα από τα δύο break που είχαν δεχτεί στην έδρα τους. Η ημιτελική σειρά της Ανατολής έχει αρκετό δρόμο ακόμα, αλλά και πολλές ιστορίες να δώσει, όπως αυτήν του Μίτσελ Ρόμπινσον που έγινε πρωταγωνιστής λόγω των βολών του.

Η αρχή ήταν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Ρόμπινσον, γνωστός για την αδυναμία του στις βολές, σούταρε airball και ολοκλήρωσε με 0/1. Φυσικά αμέσως έγινε viral το βίντεο της βολής του, με τους Σέλτικς να ψάχνουν τρόπο να τον στείλουν στη γραμμή σε όλη τη σειρά, ποντάροντας στην αστοχία του.

This Mitchell Robinson free throw will go down in history pic.twitter.com/hymlK80AWI

Με τη σειρά να μεταφέρεται στην ιστορική έδρα των Νικς, ήταν δεδομένο πως οι φίλοι της ομάδας θα στηρίξουν τον σέντερ τους. Ωστόσο τα πράγματα δεν ξεκίνησαν ιδανικά για εκείνον.

Λίγο πριν το φινάλε της 1ης περιόδου, με τους Σέλτικς να έχουν χτίσει ήδη ένα προβάδισμα, ο Ρόμπινσον επανέλαβε το airball από τη γραμμή και έπιασε το κεφάλι του απογοητευμένος. Είναι δεδομένη η αδυναμία του από τις βολές και πλέον το ψυχολογικό βάρος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.

Λίγο αργότερα όμως, με το ξεκίνημα της 2ης περιόδου, στήθηκε ξανά στη γραμμή. Και μπορεί να έχασε την πρώτη, έχοντας και πάλι την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, αλλά ευστοχώντας στη δεύτερη έκανε τους φίλους των Νικς να πανηγυρίσουν σαν τρελοί. Για την ιστορία σούταρε 4/12 στο Game 3, ολοκληρώνοντας με 6 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 19 λεπτά. Με την τακτική των Κελτών να έχει μέσα της αρκετό... σημάδι στον ψηλό της Νέας Υόρκης, που κάθε παιχνίδι πλέον θα σκέφτεται διπλά και τριπλά την παρουσία του στις βολές.

The Knicks crowd supported Mitchell Robinson while he was at the free throw line 🧡



Bigger than basketball 🙌 pic.twitter.com/JfmnGjcY9q