Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος θα πορευτούν χωρίς τη βοήθεια του Στεφ Κάρι στη σειρά με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για τουλάχιστον μία εβδομάδα, όπως ενημέρωσε ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Συγκεκριμένα, ο σταρ των «πολεμιστών» υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο με το χρονοδιάγραμμα να μην είναι ακριβές σχετικά με την επιστροφή του και θα βασιστεί κυρίως στο πώς θα ανταποκριθεί ο Κάρι στην αποκατάσταση, μιας και είναι η πρώτη φορά που ταλαιπωρείται από τέτοιο τραυματισμό.

