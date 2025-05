Το nbadraftpoint, τοποθέτησε τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου στους κορυφαίους μη Αμερικάνους παίκτες και είναι γεννημένοι το 2008.

Το μεγάλο αμερικανικό μέσο nbadraftpoint, έφτιαξε μία λίστα μέσα από την οποία παρουσιάζουν τους κορυφαίους νεαρούς παίκτες που είναι γεννημένοι το 2008 και δεν έχουν αμερικάνικη υπηκοότητα.

Στη θέση νούμερο 13, έχουν τοποθετήσει τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Ο νεαρός παίκτης του Άρη από τη Χίο, το περασμένο καλοκαίρι είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του σε ένα παιχνίδι της Εθνικής Παίδων κόντρα στην Κροατία, όπου είχε σημειώσει 33 πόντους (4/11 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 1/2 βολές).

Ο ίδιος έχει πάρει μέρος και σε ορισμένες προπονήσεις του αντρικού τμήματος και φαίνεται πως έχει εντυπωσιάσει όσους ασχολούνται με τις μικρότερες ηλικίες στο παγκόσμιο μπάσκετ, οι οποίοι παρακολουθούν την ανάπτυξή του.

Part 2, ranking 11-20



This group has some of my personal biggest risers, with some guys who’s best play at the youth level is yet to be seen. Wouldn’t be surprised if we see a few of these names jump up into the top 10 over the next 2 international cycles pic.twitter.com/nGMJbIZSbY