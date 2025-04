Πολλές οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μετά τον αποκλεισμό... φούντωσαν. Το Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να τον δουν.

Οι Μπακς το πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε triple double 30 πόντων 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όμως τα ελάφια αποκλείστηκαν. Ο Έλληνας σταρ τα έδωσε όλα, αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.

Ένα ματς που είχε ένταση στο φινάλε μεταξύ του Έλληνα σταρ και του πατέρα του Χαλιμπέρτον, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο ο Greek Freak μετά το τέλος. Στις δηλώσεις του στάθηκε και στην επόμενη μέρα, ενώ μίλησε για τα καλύτερα λόγια για τους συμπαίκτες του.

Ωστόσο τα δημοσιεύματα που τον θέλουν μακριά από το Μιλγούοκι τη νέα σεζόν σίγουρα θα κάνουν την εμφάνιση τους ξανά μετά τον αποκλεισμό των ελαφιών. Οι Μπακς έχουν αποκλειστεί 3 σερί σεζόν στον πρώτο γύρο των playoffs παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Έλληνα σταρ. Ο Γιάννης είναι winner και σίγουρα δεν του αρέσει να μένει τόσο νωρίς εκτός συνέχειας. Αποτελεί εκ των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια. Και το Μιλγουόκι έχει... ταβανιάσει τη σεζόν 2020-21 όπου πήρε το πρωτάθλημα. Θα ήταν σχεδόν απίθανο να πάρει πρωτάθλημα τις επόμενες σεζόν. Άλλωστε δεν έφτασε ούτε κοντά στους τελικούς περιφέρειας.

Giannis Antetokounmpo in the 2025 playoffs:



30 PTS - 20 REB - 13 AST

28 PTS - 15 REB - 6 AST

37 PTS - 12 REB - 74% FG

34 PTS - 18 REB - 70% FG

36 PTS - 12 REB - 2 BLK



