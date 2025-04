Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς: «Ό,τι και να πω ξέρω ότι θα μεταφραστεί αλλιώς, μακάρι να έπαιζα ακόμα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήθελε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς μετά τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο των playoffs της Ανατολής.

Οι Μπακς αποκλείστηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά από τον πρώτο γύρο των Playoffs της Ανατολής, καθώς οι Πέισερς επικράτησαν με 119-118 στην παράταση με «σωτήρα» τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά... διαστημικός με 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όμως είδε την ομάδα του να κάνει... διακοπές από τον Απρίλιο για τρίτη σερί σεζόν.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Έλληνας σταρ ρωτήθηκε για το αν θεωρεί πως μπορεί να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς με εκείνον να απαντάει εντελώς αφοπλιστικά:

«Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Ό,τι και να πω, ξέρω ότι θα μεταφραστεί. Δεν ξέρω φίλε. Μακάρι να έπαιζα ακόμα.»

Giannis on whether he can still win chips in Milwaukee:



"I'm not gonna do this. Whatever I say I know it's going to translate. I don't know man. I wish I was still playing" pic.twitter.com/a4gGhXSoim