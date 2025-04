Ο θρυλικός προπονητής Φιλ Τζάκσον, εξέφρασε την άποψή του για το γεγονός ότι το NBA βάζει αγώνες τόσο την ημέρα των Χριστουγέννων όσο και το Πάσχα.

Ο Φιλ Τζάκσον, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του μπάσκετ, εξέφρασε την άποψή του ως προς το γεγονός ότι το NBA προγραμματίζει πολλαπλούς αγώνες τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στο Twitter, έκανε ξεκάθαρη την αντίθεσή του, υπογραμμίζοντας πως αυτές είναι ιερές ημέρες.

«Ξανά το NBA δοκιμάζει την πίστη με το να έχει πολλούς αγώνες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα... Ιερές ημέρες».

