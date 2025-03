Γουόριορς: Η χειρότερη επίθεση του ΝΒΑ όταν δεν παίζει ο Κάρι

Η επίδραση του Στεφ Κάρι στην επιθετική λειτουργία των Γουόριορς είναι τεράστια και φαίνεται από τους αριθμούς.

Είναι ο... πυλώνας των Γουόριορς, ο ηγέτης τους, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία τους. Ο Στεφ Κάρι είναι το Α και το Ω για την ομάδα από το Γκόλντεν Στέιτ και η ομάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό.

Υπάρχει και ένα τρελό στατιστικό που δείχνει τη διαφορά των Γουόριορς με και χωρίς Κάρι στο παρκέ. Με τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών στο παρκέ, οι πολεμιστές είναι η έκτη επίθεση της λίγκας, ενώ χωρίς αυτόν είναι 30η! Απίθανο!

Οι Γουόριορς έχουν το χειρότερο offensive rating στη λίγκα με 105-2 όταν ο θρύλος τους δεν παίζει, ενώ βρίσκονται στο 117-3 όταν είναι διαθέσιμος.

Από τη στιγμή που ήρθε ο Μπάτλερ, έχουν αλλάξει πρόσωπο και αποτελεί εκ των πιο φορμαρισμένων ομάδων στη λίγκα. Αυτό φυσικά όταν παίζει και ο σπουδαίος Κάρι.

The Warriors have the worst offensive rating in the league this season without Steph Curry.



Offensive rating with Curry: 117.3(6th)

Offensive rating without Curry: 105.2(last)



(via @espn)