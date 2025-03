«Πύρρειος» ήταν η νίκη των Μπόστον Σέλτικς επί των Σακραμέντο Κινγκς εκτός έδρας με 113-95 καθώς είδαν τον Τζέισον Τέιτουμ να αποχωρεί από το παρκέ με τραυματισμό στον αστράγαλο.

Γλυκόπικρη ήταν η «γεύση» που άφησε η 6η σερί νίκη των Μπόστον Σέλτικς και η 11η στα τελευταία 12 παιχνίδια τους. Ο λόγος είχε να κάνει με τον τραυματισμό του Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος χτύπησε στον αριστερό του αστράγαλο ύστερα από άτσαλο φάουλ του Ντομάντας Σαμπόνις σε προσπάθεια του σταρ των Σέλτικς για σουτ.

Ο Τέιτουμ έδειξε να «σφαδάζει» από τους πόνους λίγο μετά την πτώση του στο παρκέ ωστόσο κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να σουτάρει τις βολές και στη συνέχεια να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Αν μη τι άλλο η αγωνία έχει φτάσει στο κατακόρυφο στις τάξεις των Μπόστον Σέλτικς καθώς πρόκειται για τον ηγέτη της ομάδας.

Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού και πιο συγκεκριμένα 3:35 για το τέλος της 3ης περιόδου, είχε σημειώσει 25 πόντους με 3/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/8 βολές, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Ο τραυματισμός του Τέιτουμ

Jayson Tatum was helped to the locker room after landing on Domantas Sabonis’ foot.



Sabonis also received a flagrant 1.



Hope JT is okay 🙏 pic.twitter.com/y1n2HlyiwT