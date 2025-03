Ανησυχία στους Γουόριορς μετά την άσχημη πτώση του Κάρι και την αποχώρησή του από τον αγώνα με τους Ράπτορς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχτηκαν τους Τορόντο Ράπτορς και κατάφεραν να πάρουν μία δύσκολη και ορισακή νίκη με 117-114, σε έναν αγώνα όπου «έλαμψε» ο Τζίμι Μπάτλερ έχοντας κάνει triple double.

Στο «στρατόπεδο» των νικητών ωστόσο επικρατεί ανησυχία για την κατάσταση του Στέφεν Κάρι, ο οποίος στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, έπεσε με την πλάτη στο παρκέ και έδειξε να πονάει αρκετά στη μέση του.

Ο ίδιος αφού σηκώθηκε, αποχώρησε από την αναμέτρηση, έχοντας αγωνιστεί για 25 περίπου λεπτά και έχοντας σημειώσει 17 πόντους.

Steph suffered an injury after a HARD fall 😳



Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/L1jnes5Eou