Χωρίς τους Λούκα Ντόνσιτς και τον σταθερά απόντα το τελευταίο διάστημα Λεμπρόν Τζέιμς θα παραταχθούν οι Λέικερς στο αποψινό (21/3, 04:30) κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Λέικερς υποδέχονται τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/3, 04:30) τους Μπακς στο Λος Άντζελες, ωστόσο δεν θα μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Σλοβένου σούπερ σταρ τους, Λούκα Ντόνσιτς.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο insider του ΝΒΑ, Ντέιβ Μακμέναμιν ο Σλοβένος διεθνής συνεχίζει να αντιμετωπίζει ζήτημα στον δεξιό του αστράγαλο με αποτέλεσμα να απουσιάσει στον αγώνα κόντρα στα «ελάφια» από τον οποίο επίσης θα απουσιάζει ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Lakers star Luka Doncic will not play tonight against the Milwaukee Bucks as he continues to manage a sprained right ankle, sources told ESPN. Thursday marks the final game in L.A.'s brutal six games in eight days stretch of the schedule. LAL has gone 3-2 so far.