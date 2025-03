Ώρα λήψης αποφάσεων φαίνεται να ήρθε στο Μιλγουόκι για τους Μπακς, όπως μεταδίδει Αμερικανός ρεπόρτερ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες (Γουόριορς, Θάντερ) και με 5 νίκες στους τελευταίους 10 αγώνες και ρεκόρ 38-30 είναι σε μεγάλο βαθμό ο ορισμός της μετριότητας τη φετινή σεζόν η οποία χαρακτηρίζεται από πολλά... σκαμπανεβάσματα.

Μάλιστα οι Μπακς αποφάσισαν να απομακρύνουν τον επί χρόνια συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμμπο στους Μπακς, τον Κρις Μίντλετον, προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Κάιλ Κούζμα, κίνηση που δεν φαίνεται να αποδίδει σε μεγάλο βαθμό για την ώρα.

Κάπως έτσι η ομάδα του Γουινσκόσιν οδηγήθηκε στη σημερινή κατάσταση. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός δημοσιογράφος, και ειδικός στα θέματα των Μπακς, Κρις Χέινς, αναφέρει πως ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς κάλεσε σε συνάντηση τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ μετά από την ήττα από τους Γουόριορς προκειμένου να συζητήσουν σημαντικά θέματα για την ομάδα και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις στο στρατόπεδο των «ελαφιών».

Sources: With Bucks struggling and after dispirited loss to Warriors, Doc Rivers called a meeting with his two superstars: Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard. Details inside #haynesbriefs pic.twitter.com/lhC0PfREoG