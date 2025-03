Ameican Football ή NBA; Οι Πέισερς συνδύασαν και τα δύο για να φτάσουν στο νικητήριο play με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρον να εκτελεί μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Football play». Έτσι χαρακτήρισε ο ίδιος ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον το νικητήριο τετράποντο που πέτυχε απέναντι στους Μπακς, μπροστά στα υψωμένα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Για να ξετυλίξουμε από την αρχή το κουβάρι της ιστορίας του συγκεκριμένου σουτ, οι Πέισερς έψαχναν ένα τρίποντο ισοφάρισης μέσα σε 3.9 δευτερόλεπτα. Και ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έγινε αποδέκτης σε ένα play που έχει δόσεις από American Football.

Δεν είναι λοιπόν παράλογο αυτό που σκέφτηκε και εκστόμισε ο Χαλιμπέρτον, προσπαθώντας να περιγράψει το απίθανο σουτ που πέτυχε. Αν κοιτάξει από την αρχή κάποιος τη φάση, θα δει τους Πέισερς σε παράταξη που μοιάζει πολύ με Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο.

Μόνο που δε χρειάστηκε πάσα quarterback αλλά μία επαναφορά από το πλάι, που μετά από διαδοχικά σκριν βρήκε τον Χαλιμπέρτον σε κίνηση, να εκτελεί πάνω από τον Greek Freak, ο οποίος μάλιστα χρεώθηκε με φάουλ.

Σε συνέχεια των λόγων του, ο Χαλιμπέρτον παραδέχτηκε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησαν να τρέξουν το συγκεκριμένο play οι Πέισερς. «Την πρώτη φορά που το κάναμε στην προπόνηση, ήταν πριν από δύο χρόνια. Πέτυχα το σουτ με τον ίδιο τρόπο. Συνήθως δε μου αρέσει να τρέχουμε αυτό το play» παραδέχτηκε.

Ωστόσο οι Πέισερς το έχουν προσπαθήσει και άλλη φορά στο παρελθόν. Στον τρίτο τελικό της Ανατολής την περσινή σεζόν, απέναντι στους Σέλτικς, η ομάδα από την Ιντιανάπολις βρέθηκε πίσω με ακριβώς το ίδιο σκορ. Ο πίνακας έδειχνε 111-114 και τότε ο Νταγκ ΜακΝτέρμοντ ήταν ο αποδέκτης, από την απέναντι πλευρά, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο.

Ο Χαλιμπέρτον το έκανε καλύτερα και με τον τρόπο του... σόκαρε τους Μπακς.

If you’re currently thinking: “have i seen that final Pacers ATO before?”



The answer is not only yes, but it was the same exact score.



Today, a different result. pic.twitter.com/u2w3Y8SF6e