Ο Ρικ Πιτίνο έδωσε μια επικών διαστάσεων ομιλία στους παίκτες του στο κολλέγιο του Σεντ Τζονς κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης κόντρα στο Πανεπιστήμιο του Πρόβιντενς και ήταν θέμα χρόνου να γίνει... viral.

Ο Ρικ Πιτίνο είναι ένας «μύθος» του μπάσκετ και το ελληνικό κοινό είχε την τύχη να παρακολουθήσει το έργο του από το 2018 έως το 2021 όταν και είχε καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά και της Εθνικής Ελλάδος.

Ο 72χρονος πλέον «θρυλικός» προπονητής έχει αναλάβει από το 2023 την τεχνική ηγεσία του κολεγίου του Σεντ Τζονς στη Νέα Υόρκη τους Ρεντ Στορμ.

Οι Ρεντ Στορμ στις 21 του περασμένου Δεκέμβρη είχαν αντιμετωπίσει εντός έδρας τους Πρόβιντενς Φράιαρς, επικρατώντας με Buzzer Beater του Ζούμπι Έτζιοφορ με 72-70.

Ωστόσο στο ημίχρονο η ομάδα του Πιτίνο βρισκόταν πίσω στο σκορ με 42-29 και τότε ήταν που ο εμβληματικός coach διοχέτευσε στα αποδυτήρια όλο του το προπονητικό αλλά και ανθρώπινο ταπεραμέντο προκειμένου να εμψυχώσει τους παίκτες του για να φτάσουν στη νίκη, παραδίδοντας... μαθήματα ζωής.

Για την ιστορία, οι Ρεντ Στορμ βρίσκονται στην πρώτη θέση της Big East κατηγορίας του κολεγιακού μπάσκετ με ρεκόρ 22-4.

«Ψάξτε βαθιά μέσα σας και γίνετε μπασκετμπολίστες. Κάθε φορά που χάνετε ένα σουτ, το παιχνίδι σας γίνεται άθλιο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σουτ που χάνονται. Παίξτε γ@μ… νη άμυνα. Αφήνετε να χαθεί η μια ευκαιρία μετά την άλλη. Είστε σαν τα παιδιά όταν κάνουν κάτι λάθος και μετά απογοητεύονται. Αντί να γίνεστε σκληρότεροι, τα εγκαταλείπετε.

Πού είναι η γ@μ…νη σκληράδα σας; Πού έχετε μεγαλώσει και είστε τόσο αδύναμοι πνευματικά ώστε απλά να τα παρατάτε όταν κάτι δεν σας πάει καλά; Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν αντιξοότητες στη ζωή; Αυτό είναι το γ@μ…νο παιχνίδι της ζωής, όχι το μπάσκετ. Δεν πέφτεις, γ@μώτο, όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Ψάχνεις μέσα σου και γίνεσαι σκληρότερος».

Clip from Vice Sports of Rick Pitino at halftime of the St. John's game at Providence. #sjubb was down big, and rallied to win. pic.twitter.com/5gAbXa0BVS