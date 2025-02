Ντουράντ για πιθανότητα να παίξει Euroleague: «Ωραίοι προορισμοί Μπαρτσελόνα και Μονακό» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε για τη Euroleague και τις ομάδες της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του All Star Game, ο Κέβιν Ντουράντ ρωτήθηκε για την πιθανότητα να παίξει στη Εuroleague και απάντησε πως Μπαρτσελόνα και Μονακό είναι ωραίοι προορισμοί.

«Δεν ξέρω, αμφιβάλλω για αυτό τώρα. Παίζω στο NBA, όμως λατρεύω να βλέπω EuroLeague. Η Μπαρτσελόνα θα ήταν ωραίος προορισμός, όπως και η Μονακό», ήταν τα λόγια του.

Ο KD είχε παρακολουθήσει ματς της σειράς των play off του Ολυμπιακού με τη Μονακό το 2022, τόσο στο ΣΕΦ όσο και το Πριγκιπάτο.

🏀 @KDTrey5, about a potential last dance in @FCBbasket



🔵🔴 Judging by his answer, the Barça fans’ dream is still possible #nba #euroleague pic.twitter.com/XPBI3tu70q