Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του «άσου» των Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και το έδειξε με τον πλέον εκφραστικό τρόπο.

Το 74ο All Star Game φιλοξενήθηκε στο Σαν Φραντσίσκο, ωστόσο ο Super Star των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να λάβει μέρος λόγω τραυματισμού.

Παρόλα αυτά ο Greek Freak βρέθηκε στην πόλη της Καλιφόρνια και πριν το μεγάλο event αποθέωσε τον «άσο» των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ για το... στυλ του.

Ακόμα μια απολαυστική... Giannis στιγμή.

"Just a little bit of aura, that's what I want" 🤣@Giannis_An34 wants to be like @shaiglalex 😆



(via @NBA)pic.twitter.com/HMgUQVaS1n