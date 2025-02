Κνεχτ «Θα κοντραριστώ με τον ΛεΜπρόν και προσπαθήσω να κάνω μια... δήλωση» (vid)

Ο Ντάλτον Κνεχτ θα έχει την ευκαιρία να κοντραριστεί με τον ΛεΜπρόν στο All Star Game. Από συμπαίκτες στους Λέικερς, θα γίνουν για ένα ματς αντίπαλοι.

H oμάδα του Κρις Μάλιν άντεξε στο Rising Stars και είναι εκείνη που θα βρεθεί στο κυρίως πιάτο του All Star Game τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ένας από τους παίκτες που την απαρτίζουν είναι Κνεχτ των Λέικερς που θα βρει απέναντι του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, συμπαίκτη του στους λιμνάνθρωπους.

Ο rookie έδειξε την ανυπομονησία του να κοντραριστεί με τον Βασιλιά. «Θα είναι διασκεδαστικό. Θα παίξω με τον ΛεΜπρόν σωστά; Οπότε παίζω εναντίον ενός συμπαίκτη μου και θα προσπαθήσω να κάνω μια δήλωση», ήταν τα λόγια του.

Θα είναι ωραίο να τον δούμε να μαρκάρει τον ΛεΜπρόν στο All Star Game.

“It might be a lot of fun. I get to play against (LeBron), right? So I get to play against one of my teammates and try to make a statement.”



Dalton Knecht speaks on the opportunity to play against LeBron James and other All-Stars ✨



(via @JerryDonatien) pic.twitter.com/i9cqHPV6bz