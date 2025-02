Ο Τζέιμς Χάρντεν ξεπέρασε τον Χακίμ Ολάζουον και πλέον βρίσκεται στη 13η θέση της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/2), ο «άσος» των Λος Άντζελες Κλίπερς, Τζέιμς Χάρντεν, πέτυχε 18 πόντους κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις, βοηθώντας την ομάδα του να επικρατήσει με σκορ 128-114.

Παράλληλα, ο 35χρονος γκαρντ, με τους πόντους που πέτυχε έφτασε σε ένα ακόμα μεγάλο επίτευγμα στην πληθωρική ούτως ή άλλως καριέρα του, καθώς ξεπέρασε τον Χακίμ Ολάζουον και ανέβηκε στη 13η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, ξεπερνώντας τους 26946 του άλλοτε θρύλου των Χιούστον Ρόκετς.

James Harden surpassed Hakeem Olajuwon for sole possession of 13th place on the @NBA's all-time points list.@CoorsLight | #ClipperNation pic.twitter.com/uM9uYOkuwn