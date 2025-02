Και επισήμως πλέον, ο Τρέι Γιανγκ αποτελεί τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο στο επικείμενο All-Star Game του NBA που θα λάβει χώρα στο Σαν Φρανσίσκο (14-16/2).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ο μεγάλος απόντας του επικείμενου All-Star Game του NBA καθώς ο τραυματισμός του στην γάμπα δεν του επιτρέπει να είναι έτοιμος αγωνιστικά για να συμμετάσχει.

Έτσι, οι άνθρωποι του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου αναζητούσαν τον αντικαταστάτη του «Greek Freak» και αυτός θα είναι ο Τρέι Γιανγκ των Ατλάντα Χοκς σύμφωνα και με την πιο πρόσφατη επίσημη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν βασικός και πρώτος σε ψήφους από κάθε άλλον για το εορταστικό τριήμερο (14-16/2) του Σαν Φρανσίσκο όμως λόγω του τραυματισμού του δεν θα τον δούμε στο παρκέ.

Atlanta Hawks guard Trae Young has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo on Team Chuck in the 2025 NBA All-Star Game.



Young has earned his fourth NBA All-Star selection. He is averaging 23.5 points and an… pic.twitter.com/vnQUMfZ67i