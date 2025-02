Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μάγεψε στο ματς των Πέισερς με τους Κλίπερς

Είναι ένας από τους κορυφαίους πασέρ και χειριστές μπάλας στο ΝΒΑ και μπορεί να σε εκθέσει ανά πάσα στιγμή. Ο λόγος για τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που έκανε τα μαγικά του κόντρα στους Κλίπερς.

Με μια ντρίμπλα... γονάτισε δύο παίκτες των Κλίπερς και στη συνέχεια κέρδισε φάουλ για να κλειδώσει τη νίκη των Πέισερς. Παόυελ και Τζόουνς την... έφαγαν την ντρίμπλα του και δεν μπόρεσαν να του... στήσουν παγίδα.

Δείτε τι έκανε ο ηγέτης της Ιντιάνα

Tyrese Haliburton escaped the pressure to seal the win 😏 pic.twitter.com/zRAjFuaP0D