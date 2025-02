Λεμπρόν Τζέιμς: «Ακούστε, ο Λούκα είναι κορυφαίος παίκτης, σουρεαλιστικό όμως αυτό που συνέβη» (vid)

Σαφής ο Λεμπρόν Τζέιμς στις δηλώσεις του αναφορικά με την ανταλλαγή του Λούκα Ντόνσιτς με τον Άντονι Ντέιβις.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς εδώ και λίγα 24ωρα έχουν ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στο ρόστερ του κάνοντας δικό τους τον Λούκα Ντόνσιτς, στέλνοντας στους Ντάλας Μάβερικς τον επί 6 χρόνια βασικό τους σέντερ, Άντονι Ντέιβις.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς πήρε θέση για την ανταλλαγή παραχωρώντας δηλώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λέικερς κόντρα στους Κλίπερς υπογραμμίζοντας πως αυτό που συνέβη ήταν σουρεαλιστικό για εκείνον.

«Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να φανταστώ πως νιώθουν ο Λούκα, ο Άντονι, ο Μαξ Κρίστι, ο Κλίμπα, ο Σελφίνο που επίσης αποχώρησε από την ομάδα... Είναι σίγουρα δύσκολο, ειδικά για εμένα που ήμουν 6 χρόνια μαζί με τον Ντέιβις, κερδίσαμε πρωτάθλημα μαζί με τον άνθρωπο μου, προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους.

Όμως έτσι είναι οι business στο μπάσκετ. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Ξέρω πάντως ότι ο Ντέιβις σίγουρα θα τα πάει περίφημα στο Ντάλας.

Νομίζω πως εγώ μαζί με τον Λούκα μπορούμε να παίξουμε ένα ξεχωριστό μπάσκετ που θα κάνει τη διαφορά. Θα μαζέψουμε τα βλέμματα των αντίπαλων αμυνών πάνω μας. Προφανώς η ικανότητα μας να πασάρουμε, να σκοράρουμε, να πάρουμε ριμπάουντ θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες μας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για όλους. Θα είναι υποχρέωση μας να ηγηθούμε της ομάδας σε σπουδαία πράγματα.

Ακούστε, ο Λούκα είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Είναι 25 χρονών και δεν έχει φτάσει καν στο prime του ακόμα. Είναι ήδη ένας κορυφαίος παίκτης στη λίγκα. Είμαι χαρούμενος που τον έχουμε. Οι Λέικερς είναι χαρούμενοι που τον έχουν.

Για να είμαι ειλικρινής όμως ακόμα μου φαίνεται σουρεαλιστικό αυτό που συνέβη».

