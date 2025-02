Ντόνσιτς στην παρουσίαση του από τους Λέικερς: «Μακάρι ο Κόμπι και η Τζίτζι να ήταν εδώ» (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς παρουσίασαν τον Λούκα Ντόνσιτς, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας τη φανέλα του με το νούμερο 77, σε... χρυσή πλέον απόχρωση.

Ο Λούκα Ντόνσιτς παρουσιάστηκε από τους Λος Άντζελες Λέικερς, λίγα 24ωρα μετά την ανταλλαγή που άλλαξε τον χάρτη του ΝΒΑ ανάμεσα στην ομάδα της Καλιφόρνια με τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Ντόνσιτς, πλαισιωμένος από τον τεχνικό των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ και από τον γενικό αρχηγό της ομάδας, Ρομπ Πελίνκα, πόζαρε για πρώτη φορά με τη νέα του «χρυσή» φανέλα και το αγαπημένο του νούμερο 77.

Παράλληλα ο Σλοβένος σούπερ σταρ παραχώρησε δηλώσεις στις οποίες έκανε ειδική αναφορά μεταξύ άλλων στον Κόμπι Μπράιαντ, στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά και στην αγωνιστική του ετοιμότητα.

«Ότι ακούγεται για μένα και τα κιλά μου αποτελεί κίνητρο για μένα»

«Θυμάμαι τη στιγμή που κατάλαβα ότι ο Κόμπι ήξερε το όνομα μου. Ήταν απίστευτη στιγμή. Μακάρι ο Κόμπι και η Τζίτζι να ήταν εδώ να δουν αυτή τη στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα περιπέτεια και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Για το γεγονός ότι είναι συμπαίκτης πλέον με τον Λεμπρόν Τζέιμς

«Είναι σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πάντα τον έβλεπα, υπάρχουν τόσα πολλά να μάθω από εκείνον. Είμαι ενθουσιασμένος».

Για τη «συνύπαρξη» του με τον Ρέντικ στο Ντάλας

«Για να είμαι ειλικρινής ο Ρέντικ δεν μπορούσε να κουνηθεί τότε».

Για τους Λέικερς

«Είναι ένα από τα σπουδαιότερα κλαμπ στην ιστορία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».

Για τη φυσική του κατάσταση και τις φήμες αναφορικά με τα κιλά του

«Είναι ένα κίνητρο για μένα όλες αυτές οι φήμες. Ξέρω ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά είναι ένα κίνητρο. Ήρθα εδώ σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην ιστορία του αθλητισμού, αλλά είναι ένα μεγάλο κίνητρο μακροπρόθεσμα να αποδείξω πως είμαι σε πολύ καλή κατάσταση σωματικά.

