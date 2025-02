Ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν, Μάρκους, συνελήφθη και είναι προσωρινά κρατούμενος σε φυλακή στο Ορλάντο λόγω κατοχής απαγορευμένων ουσιών.

Ο Μάρκους Τζόρνταν, γιος του πρώην παίκτη των Σικάγο Μπουλς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Μάικλ Τζόρνταν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (3/2) στη Φλόριντα για κατοχή απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για αντίσταση κατά της αρχής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού δημοσιογραφικού δικτύου, TMZ, ο 34χρονος πρώην γκαρντ του κολεγίου της Φλόριντα μεταφέρθηκε σε φυλακές στο Ορλάντο όπου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος.

