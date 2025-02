Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί εδώ και αρκετές ώρες πλέον το νέο μεγάλο όνομα των Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Σλοβένο σταρ να στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Η μεγαλύτερη βόμβα των τελευταίων ετών στο NBA «έσκασε» την Κυριακή, με τους Ντάλας Μάβερικς να στέλνουν στους Λος Άντζελες Λέικερς τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Άντονι Ντέιβις να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/2) ο Σλοβένος σταρ έφτασε στην Καλιφόρνια για λογαριασμό της νέας του ομάδας και την ίδια στιγμή μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του.

Παράλληλα, ο Ντόντσιτς έστειλε το πρώτο μήνυμα στους φίλους των Λέικερς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, σύμφωνα με το VIDEO που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι «λιμνάνθρωποι».

Luka Dončić with a message for the fans 💛 pic.twitter.com/zaEJfro8Ky