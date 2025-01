Ο Ζάιον Γουίλιαμσον τιμωρήθηκε από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς στο ματς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς καθώς άργησε να πάει στην πτήση της ομάδας, δίνοντας συνέχεια σε μια σειρά από παραπτώματα.

Οι σχέσεις μεταξύ των Νιου Ορλίνς Πέλικανς και του Ζάιον Γουίλιαμσον δεν βρίσκονται σε καλό επίπεδο, καθώς ο παίκτης προχώρησε σε ένα ακόμα παράπτωμα πριν το παιχνίδι με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο απόφοιτος του Duke άργησε να πάει στην πτήση της ομάδας με προορισμό την Φιλαδέλφεια, αναγκάζοντας τους ανθρώπους των Πέλικανς να περιμένουν για αρκετή ώρα.

Εν τέλει, ο Ζάιον τιμωρήθηκε και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ματς με τους Σίξερς, το οποίο μάλιστα οι Πέλικανς νίκησαν με 123-115 χάρη στους 38 πόντους του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ.

Να σημειωθεί πως αυτό δεν είναι το μοναδικό παράπτωμα του Ζάιον Γουίλιαμσον τον τελευταίο καιρό, αφού έχει παραβιάσει αρκετές φορές τους εσωτερικούς κανονισμούς της ομάδας όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο προπονητής των Πέλικανς, Γουίλι Γκριν, ενώ μεταξύ άλλων έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το βάρος του που τον έχει κάνει επιρρεπή στους συνεχόμενους τραυματισμούς των τελευταίων χρόνων.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του NBA, ο Ζάιον Γουίλιαμσον έχει αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια μετρώντας 22.6 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ, 3.7 λάθη, 1 κλέψιμο και 1.1 κόψιμο σε 30.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, την ώρα που οι «πελεκάνοι» βρίσκονται στην τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 8 νίκες και 31 ήττες.

