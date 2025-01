Ο Κρις Μίντλετον ξεκινά πλέον από τον πάγκο στα ματς των Μιλγουόκι Μπακς, με τον προπονητή Ντοκ Ρίβερς να εξηγεί τον λόγο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πρόσφατα προχώρησαν σε μια αλλαγή όσον αφορά το ροτέισον, μετακινώντας τον Κρις Μίντλετον από την αρχική πεντάδα στον πάγκο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αμιγώς αγωνιστικής φύσης ζήτημα, όμως ο Ντοκ Ρίβερς ξεκαθάρισε γιατί υπήρξε αυτή η εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο 33χρονος περιφερειακός έχει προβλήματα τραυματισμών και συγκεκριμένα μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των Μπακς: «Δεν ξεκίνησε κόντρα στους Σπερς, αλλά πρόκειται για κάτι προσωρινό. Εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και απλά δεν έχει δείξει την βελτίωση στο επίπεδο που θέλουμε. Επομένως πρέπει να το προσέχουμε. Μειώνουμε τον χρόνο συμμετοχής του και προσπαθούμε να σιγουρευτούμε ότι θα το ξεπεράσει».

