Σύντομα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ράπτορς ο Μπρούνο Φερνάντο, όπως μεταφέρουν τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ.

Η θητεία του Μπρούνο Φερνάντο στους Τορόντο Ράπτορς φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί σύντομα. Αφού όπως μεταφέρουν τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, οι «Καναδοί» αναμένεται να τον αφήσουν ελεύθερο τις προσεχείς ώρες.

Ο 26χρονος ψηλός δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τους Μπακς και όπως όλα δείχνουν θα γίνει waive, αφού οι Ράπτορς δε θέλουν να κουβαλήσουν το συμβόλαιό του ως το φινάλε της σεζόν. Ο Φερνάντο θα πάρει guaranteed συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει ότι το καρπωθεί ολόκληρο, αν οι Ράπτορς δεν τον αφήσουν ως την Πέμπτη.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πιθανότατα δε θα συνεχίσει στο Τορόντο, ενώ το όνομά του έχει παίξει αρκετές φορές και για ομάδες της EuroLeague οι οποίες ψάχνουν την ευκαιρία. Τη φετινή σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντο μετράει 3.4 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε περίπου 8,5 λεπτά, ενώ έχει αγωνιστεί 17 παιχνίδια.

Official announcement forthcoming but it appears that the Raptors have indeed waived Bruno Fernando, whose contract would have guaranteed Tuesday. Expectation is Raptors will keep roster spot open and use it on 10-days in the short term.