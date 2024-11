Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι μαζί με τον Μπάντι Χιλντ, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους ανά λεπτό συμμετοχής στο NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στο NBA έχοντας ρεκόρ 1-4 και βρίσκονται στην τελευταία τριάδα της ανατολικής περιφέρειας.

Παράλληλα ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, όπου πολλές φορές μοιάζει να... παλεύει μόνος του. Χαρακτηριστικό των επιδόσεων που έχει αυτή την περίοδο ο «Greek Freak» είναι το στατιστικό που έκανε γνωστό το StatMuse.

Πιο συγκεκριμένα, από τους παίκτες όπου έχουν τουλάχιστον 20 λεπτά συμμετοχής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Μπάντι Χιλντ είναι οι παίκτες με τους περισσότερους πόντους ανά λεπτό εντός παρκέ, έχοντας από 0,88!

Ο Τζέισον Τέιτουμ ακολουθεί μαζί με τον Άντονι Ντέιβις στους 0,85, ο Λαμέλο Μπολ έχει 0,84 ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ ολοκληρώνει την πεντάδα με 0,82.

Most points per minute this season (minimum 20 MPG):



.88 — Giannis

.88 — Buddy

.85 — Tatum

.85 — Davis

.84 — LaMelo

.82 — Barrett pic.twitter.com/jr2FSswmdH