Ο Μόντι Γουίλιαμς έλαβε πέρσι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή στην ιστορία του NBA ωστόσο η σεζόν 2024/25 θα τον βρει στο TMI Episcopal Prep School του Σαν Αντόνιο που πηγαίνει ο γιος του.

Το καλοκαίρι του 2023, το Ντιτρόιτ πρόσφερε στον Μόντι Γουίλιαμς εξαετές συμβόλαιο αξίας 78.5 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να πείσει τον άλλοτε προπονητή των Φοίνιξ Σανς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

H συμφωνία των Πίστονς με τον Γουίλιαμς ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ όσον αφορά κάποιον προπονητή ομάδας ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν οι άνθρωποι του οργανισμού.

Το Ντιτρόιτ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με το χειρότερο ρεκόρ σε ολόκληρη τη λίγκα (14-68), μετρώντας παράλληλα 28 σερί ήττες και ο Γουίλιαμς απολύθηκε.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Κρις Χέινς, o 53χρονος προπονητής αποδέχτηκε την πρόταση του TMI Episcopal Prep School του Σαν Αντόνιο όπου θα έχει την ευκαιρία να κοουτσάρει τον γιο του, Ελάιτζα!

Sources: Former Pelicans, Suns, Pistons coach Monty Williams has accepted the head coaching job at TMI Episcopal prep school in San Antonio where he will coach his son Elijah. pic.twitter.com/ckYIW85kX9